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EasyJet, condenada en Francia por vetar el embarque a tres pasajeros en silla de ruedas

Tendrá que pagar una multa de 70.000 euros e indemnizar a cada afectado con 2.000 euros por daños y perjuicios.

FACUA.org
Europa-13/01/2012
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La compañía aérea coste EasyJet ha sido condenada este viernes por el tribunal de Bobigny (cerca de París, en Francia) a pagar una multa de 70.000 euros por haber impedido subir al avión a tres personas discapacitadas que no iban acompañadas, aduciendo ra

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