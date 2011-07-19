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Ecuador declara la Ley Seca tras la muerte de veintiuna personas por ingerir alcohol adulterado

El ministro de Seguridad ha explicado que el objetivo de esta medida es proteger la vida de los ciudadanos.

FACUA.org
América-19/07/2011
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El Gobierno de Ecuador ha declarado la vigencia durante al menos 72 horas del estado de excepción y la Ley Seca en todo el territorio, después de que 21 personas murieran y cientos enfermaran por ingerir alcohol adulterado.

El ministro de Seguridad, Homero Arellano

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