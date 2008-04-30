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Ecuador retira a América Móvil la licencia para ofrecer telefonía celular en el país

Al considerar que no es conveniente para los intereses del Estado, que garantizará la continuidad del servicio.

FACUA.org
América-30/04/2008
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El regulador de las telecomunicaciones de Ecuador, Conatel, ha rechazado la oferta económica presentada por América Móvil para ofrecer el servicio de telefonía móvil en el país por considerar que «no es conveniente para los intereses del Estado», y

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