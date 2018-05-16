Más noticias

EEUU inicia investigación contra Cambridge Analytica tras el escándalo de filtración de datos de Facebook

Los fiscales buscan interrogar a los exempleados de la consultora, así como a los bancos vinculados a ella.

Europa Press
América-16/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI han abierto una investigación contra la consultora británica Cambridge Analytica en relación con el uso de datos de usuarios de Facebook tras el escándalo de filtración de datos personales de la red social,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos