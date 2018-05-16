EEUU inicia investigación contra Cambridge Analytica tras el escándalo de filtración de datos de Facebook
Los fiscales buscan interrogar a los exempleados de la consultora, así como a los bancos vinculados a ella.
Europa Press
América-16/05/2018
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI han abierto una investigación contra la consultora británica Cambridge Analytica en relación con el uso de datos de usuarios de Facebook tras el escándalo de filtración de datos personales de la red social,