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EEUU interviene dos cuentas a la mayor operadora de moneda virtual Bitcoin, la japonesa Mt. Gox

Según documentos judiciales, se basan en que funciona como un negocio de servicios monetarios sin licencia. Las autoridades temen que la falta de regulación haya expuesto a la moneda al lavado de dinero y otras actividades criminales.

FACUA.org
América-18/05/2013
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Las autoridades de EEUU han intervenido dos cuentas vinculadas a Mt. Gox, la mayor operadora de moneda virtual Bitcoin, alegando que funcionaba como «un negocio de servicios monetarios sin licencia», según documentos judiciales.

La medida podría impedir la compra y v

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