Ejerce su derecho de desistimiento y no le devuelven el dinero: FACUA logra que Dell abone a un usuario el doble de lo que pagó por un PC
El afectado compró un portátil Dell Inspiron Notebook por 474 euros, pero decidió devolverlo apenas un día después de que se lo entregaran.
FACUA.org
Cádiz-15/09/2025
FACUA Cádiz ha logrado que Dell abone a un usuario el doble de lo que pagó por un ordenador portátil después de que el afectado ejerciera su derecho de desistimiento y la empresa estuviera meses sin devolverle el dinero.
José Antonio compró en enero de 2025 un ordenado