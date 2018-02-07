El 20 de febrero será el lanzamiento de 'Pesadilla en el centro comercial, el videojuego de FACUA'
Un juego de plataformas en el que tendrás que enfrentarte a empresas que intentan timarte con ofertas engañosas. Estará disponible gratis para Windows, Mac, iPhone y Android.
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Andalucía-07/02/2018
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El próximo martes 20 de febrero será el lanzamiento de Pesadilla en el centro comercial, el videojuego de FACUA. Se trata de un juego de plataformas en el que los participantes tendrán que enfrentarse a empresas que intentan timarles con ofertas engañosas. Est