El 24% de los adolescentes españoles se ha emborrachado todos los fines de semana del mes, según una encuesta de Sanidad
Realizada sobre una muestra de más de 30.180 jóvenes de 784 centros de secundaria durante el último trimestre de 2008.
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España-17/06/2009
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El 24% de los adolescentes españoles entre 14 y 18 años se ha emborrachado todos los fines de semana del mes, los que representa un aumento del 6% de este tipo de consumo respecto a hace dos años, según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas entre Estudiantes de Ense&