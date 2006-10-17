El 30 de octubre finaliza el plazo para que los acreedores de Afinsa presenten sus créditos en los juzgados
A diferencia de los de Fórum, los afectados de Afinsa tienen que presentar la documentación original o copia autenticada de la misma acreditativa del crédito que reclama.
FACUA.org
España-17/10/2006
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El 2 de octubre finalizó el plazo para que los acreedores de Fórum Filatélico presentaran sus créditos en los correspondientes juzgados de Madrid. El de los afectados por Afinsa concluye el 30 de octubre.
La Federación de Consumidores en Acción (F