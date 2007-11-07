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El 56% de las fumadoras españolas no deja el tabaco durante el embarazo, según un estudio

Presentado en Valladolid en el XXVII Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

FACUA.org
España-07/11/2007
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El 56% de las embarazadas fumadoras españolas no deja el tabaco durante el embarazo, según se desprende de una encuesta realizada a 649 madres cuyos resultados se han presentado en el XXVII Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) que est

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