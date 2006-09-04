El 59% de los consumidores señala la dificultad de encontrar productos ecológicos en los establecimientos
FACUA Andalucía realiza una encuesta sobre el nivel de conocimiento y valoración de los consumidores sobre los alimentos procedentes de la agricultura y ganadería ecológicas.
FACUA.org
Andalucía-04/09/2006
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