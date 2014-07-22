El 88% de los usuarios cree que la zona azul no cumple con su objetivo de rotación de aparcamientos
Así se desprende de una encuesta realizada a nivel nacional por las fundaciones FACUA y Gestrafic a 3.302 consumidores.
FACUA.org
España-22/07/2014
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Sólo el 11,9% de los usuarios cree que la zona ORA cumple con su objetivo de rotación de aparcamientos.
Sólo el 11,9% de los usuarios cree que la zona ORA cumple con su objetivo de rotación de aparcamientos. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por las fundaciones FACUA y G