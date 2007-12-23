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El aeropuerto San Pablo registra retrasos en un 18% de sus vuelos, con una demora media de 37 minutos

Desde 10 minutos hasta más de 4 horas, según un seguimiento realizado por Europa Press durante ocho días.

FACUA.org
Sevilla-23/12/2007
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El 18% de los vuelos que parten del aeropuerto de San Pablo de Sevilla, tanto a destinos nacionales como internacionales, sufren retrasos de una media de 37 minutos, ya que estas líneas se ven afectadas con demoras que van desde 10 minutos hasta las más de 4 horas en algunos servici

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