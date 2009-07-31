El ahorro del 7% en la factura eléctrica que según Sebastian pueden encontrar los usuarios en el mercado libre no es más que ficción
FACUA critica que el ministro afirme que la liberalización y la competencia traen precios más bajos cuando el único efecto que han encontrado los usuarios es una desproporcionada subida de tarifas.
FACUA.org
España-31/07/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que el ahorro del 7% en la factura eléctrica que según el ministro Miguel Sebastian pueden lograr los usuarios si contratan las tarifas del mercado libre no es más que una ficción del titular de Industria, Turismo y C