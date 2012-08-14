El Ayuntamiento de Arahal cancela su cuenta de Cajasol en apoyo a los afectados por las preferentes
FACUA valora positivamente la medida que fue aprobada por unanimidad en el pleno del consistorio.
FACUA.org
Sevilla-14/08/2012
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El Ayuntamiento de Arahal cancelará este martes la cuenta que tiene abierta en Cajasol como medida de apoyo a los afectados de la población por las participaciones preferentes de esta entidad, según ha informado Arahal Información. FACUA valora positivamente la actuaci