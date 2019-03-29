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El Ayuntamiento de Córdoba, denunciado por mostrar los DNI en los sobres del impuesto de vehículos

FACUA Córdoba traslada los hechos a la AEPD al considerar que se ha vulnerado el principio de minimización en el tratamiento de datos establecido en el Reglamento General de Protección de Datos.

FACUA.org
Córdoba-29/03/2019
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El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido el DNI de los contribuyentes en los sobres de las cartas que está enviando por correo ordinario a sus domicilios con los impresos para el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica. FACUA Córdoba ha presenta

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