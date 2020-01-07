El Ayuntamiento de Sevilla deberá pagar 55.000 euros a la familia de un fallecido por caerle una rama
El Consejo Consultivo de Andalucía ha resuelto la responsabilidad patrimonial del Consistorio en la muerte del hombre, que perdió la vida tras ser golpeado por una rama en el Real Alcázar.
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Sevilla-07/01/2020
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Imagen: Europa Press.
El Consejo Consultivo de Sevilla ha resuelto la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Sevilla en la muerte de un hombre en agosto de 2018 tras caerle una rama en el Real Alcázar. El Consistorio deberá indemnizar con 55.288,50 euros a sus familiares.
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