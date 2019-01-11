El Ayuntamiento de Utiel cierra un vertedero que acumulaba ilegalmente 43.000 toneladas de plástico
Las instalaciones, propiedad de la empresa Utiel Recicla SL, han sido precintadas por vulnerar la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana y obviar las infracciones previas.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-11/01/2019
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El Ayuntamiento del municipio valenciano de Utiel ha precintado las instalaciones de la empresa Utiel Recicla SL por vulnerar la Ley de Residuos autonómica, y haber hecho caso omiso de las infracciones administrativas comunicadas.
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