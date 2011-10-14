El Banco de España multa a Cofidis con 715.000 euros por vender un seguro asociado a un crédito
La multa se debe a la persistencia en la forma de comercializar dicho seguro asociado a los préstamos, ya que Cofidis no contaba con soportes que acreditaran la formalización de las pólizas en papel o a través de grabación telefónica.
FACUA.org
España-14/10/2011
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El Banco de España ha impuesto a Cofidis Hispania una multa por importe total de 715.000 euros por la forma de comercializar un seguro asociado a sus créditos al consumo con el fin de asegurar la devolución de los mismos, según figura en el Boletín Oficial del E