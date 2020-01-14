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El Banco de España multa con 5,4 millones a ING por deficiencias en la TAE y en sus mecanismos internos

El organismo supervisor ha dictaminado que la entidad ofrecía información insuficiente a sus clientes.

Europa Press
España-14/01/2020
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El Banco de España ha impuesto a ING España dos multas que suman 5,4 millones de euros por informar de forma «deficiente» a sus clientes sobre la Tasa Anual Equivalente (TAE) y por una infracción grave identificada en sus mecanismos de control interno.

El orga

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