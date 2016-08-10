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El Banco Popular, multado con un millón de euros por productos comercializados entre 2009 y 2011

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha estipulado la sanción en base a una infracción tipificada como "muy grave"

FACUA.org
España-10/08/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una sanción de un millón de euros impuesta a Banco Popular por cometer una infracción «muy grave» en relación a la comercialización a clientes de determinados productos financieros entr

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