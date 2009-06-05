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El BCE mantiene los tipos en el 1% y recorta las previsiones de crecimiento para la zona euro

La decisión coincide con la aparición de leves síntomas de mejoría en las referencias macroeconómicas a escala mundial en las últimas semanas.

FACUA.org
Europa-05/06/2009
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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió el jueves mantener los tipos de interés de la zona euro en el 1%, tras haber realizado el pasado mayo un recorte de 25 puntos básicos que dejó el precio del dinero el nivel más bajo de la historia. <

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