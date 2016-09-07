El Cabildo de Tenerife organiza conciertos a los que prohíbe entrar con comida y bebida, denuncia FACUA
La empresa Ideco, que gestiona las actividades de ocio de la Isla, promueve espectáculos en un pabellón municipal bajo la advertencia de veto. La asociación critica esta imposición por abusiva.
FACUA.org
Canarias-07/09/2016
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El Pabellón Santiago Martín de Tenerife es el recinto que acogerá los eventos. | Imagen: flickr.com/vmendoza (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa pública que gestiona las actividades deportivas y de ocio en la Isla de Tenerife, Ideco SA, por anunciar distintos conciertos a los que, según advierte, prohibirá acceder con comida y bebida del exterior.
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