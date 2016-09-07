Nuestras accionesEspectáculos programados para septiembre y octubre

El Cabildo de Tenerife organiza conciertos a los que prohíbe entrar con comida y bebida, denuncia FACUA

La empresa Ideco, que gestiona las actividades de ocio de la Isla, promueve espectáculos en un pabellón municipal bajo la advertencia de veto. La asociación critica esta imposición por abusiva.

FACUA.org
Canarias-07/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa pública que gestiona las actividades deportivas y de ocio en la Isla de Tenerife, Ideco SA, por anunciar distintos conciertos a los que, según advierte, prohibirá acceder con comida y bebida del exterior.

L

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos