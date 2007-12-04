El cambio climático pasa a ser el principal problema ambiental del planeta para los andaluces
Es uno de los resultados del Ecobarómetro 2007 de Andalucía, que ha sido presentado en Almería por la consejera de Medio Ambiente.
FACUA.org
Andalucía-04/12/2007
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El cambio climático es la principal preocupación ambiental de los andaluces a escala planetaria, según anunció ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, durante la presentación del Ecobarómetro 2007 de Andalucía. De esta manera,