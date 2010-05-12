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El CCUA critica que el futuro decreto sobre campos de golf podría traer la edificación incontrolada e insostenible

Vulneraría el espíritu del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y la Ley de Ordenación del Territorio.

FACUA.org
Andalucía-12/05/2010
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), máximo órgano de participación y consulta de los consumidores en el que se encuentran representadas Al-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE, analiza el Decreto por el que se modifica la norma que regul

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