El CCUA critica que el futuro decreto sobre campos de golf podría traer la edificación incontrolada e insostenible
Vulneraría el espíritu del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y la Ley de Ordenación del Territorio.
FACUA.org
Andalucía-12/05/2010
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