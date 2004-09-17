El CD 'No a la piratería' sigue en el mercado tres meses después de las denuncias de FACUA y otras ONGs por incluir una presentación que puede fomentar la xenofobia
"Los inmigrantes ya saben que España es un chollo. Pueden vender en la calle y no les pasará nada. Cada vez vienen más". Este es uno de los textos que incluye la contraportada de No a la piratería. La SGAE, cuya Fundación Autor aparece en la carátula del CD, instó a Vale Music en junio a que lo modificase o retirase sus logotipos, pero el disco sigue en el mercado sin cambios.
FACUA.org
España-17/09/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que el CD No a la piratería, de la discográfica Vale Music, continúa en el mercado tres meses después de las denuncias de ésta y otras ONGs por incluir una presentación que puede fomen