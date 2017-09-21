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El CETA entra en vigor provisionalmente pese a las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas

FACUA reitera su rechazo a que el Gobierno apoye un tratado que contempla una rebaja sin precedentes en las exigencias legales para los productos comercializados, y que no busca beneficiar a la población.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-21/09/2017
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Pese al las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas, entre ellas FACUA-Consumidores en Acción, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) se va a aplicar provisionalmente desde este jueves 21 de septiembre, a la

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