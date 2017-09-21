El CETA entra en vigor provisionalmente pese a las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas
FACUA reitera su rechazo a que el Gobierno apoye un tratado que contempla una rebaja sin precedentes en las exigencias legales para los productos comercializados, y que no busca beneficiar a la población.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-21/09/2017
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Las reacciones contra el CETA se han sucedido en toda Europa durante los últimos meses. | Imagen: flickr.com/photos/campact (CC BY-NC 2.0).
Pese al las críticas de multitud de organizaciones ciudadanas, entre ellas FACUA-Consumidores en Acción, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) se va a aplicar provisionalmente desde este jueves 21 de septiembre, a la