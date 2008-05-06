El CGPJ denuncia 270.000 sentencias penales sin aplicar
Según un informe de inspección del órgano de los jueces, la peor parte se la lleva Cataluña, con 56.000 sentencias pendientes.
FACUA.org
España-06/05/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en un total de 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Organos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona