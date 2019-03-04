El CGPJ revela que en 2018 se practicaron casi 60.000 desahucios en España

En 2018 se practicaron en España 59.671 desahucios, según datos del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ). De ellos, 37.285 (un 62,5%) se debieron a impagos de alquiler, mientras que 18.945 (31,7%) se correspondieron a ejecuciones hipotecarias. Los 3.441 (5,8%) restantes obedec