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El CGPJ revela que en 2018 se practicaron casi 60.000 desahucios en España

El 62,5% de los lanzamientos se correspondió a impagos de alquiler, mientras que el 31,7% se debió a ejecuciones hipotecarias.

FACUA.org
España-04/03/2019
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En 2018 se practicaron en España 59.671 desahucios, según datos del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ). De ellos, 37.285 (un 62,5%) se debieron a impagos de alquiler, mientras que 18.945 (31,7%) se correspondieron a ejecuciones hipotecarias. Los 3.441 (5,8%) restantes obedec

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