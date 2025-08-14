El cómico Berto Pérez también fue informado del fraude tras realizar un anuncio para UtopiaViajes pero decidió no alertar a sus seguidores
GoAgencia, la empresa que gestiona los contratos publicitarios de @berto.peuve, no ha contestado a la petición de información enviada por FACUA para que aclarase si tomó alguna medida tras conocer las irregularidades.
FACUA.org
España-14/08/2025
No solo Vito Quiles. FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Criminalidad Informática que el cómico Berto Pérez también fue informado del fraude tras realizar un anuncio para UtopiaViajes pero, al igual que el candidato de la for