El Congreso acuerda ampliar a las televisiones privadas los requisitos de pluralidad que la Junta Electoral aplica a RTVE
Obligará a las cadenas generalistas a incluir al final de sus informativos un bloque informativo específico sobre la campaña electoral.
FACUA.org
España-29/06/2010
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La subcomisión creada en el Congreso para analizar la reforma de la Ley Electoral General alcanzó este lunes un acuerdo para ampliar a las televisiones privadas de carácter generalista los requisitos de pluralidad, neutralidad informativa y proporcionalidad que la Junta Elect