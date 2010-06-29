Más noticias

El Congreso acuerda ampliar a las televisiones privadas los requisitos de pluralidad que la Junta Electoral aplica a RTVE

Obligará a las cadenas generalistas a incluir al final de sus informativos un bloque informativo específico sobre la campaña electoral.

FACUA.org
España-29/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La subcomisión creada en el Congreso para analizar la reforma de la Ley Electoral General alcanzó este lunes un acuerdo para ampliar a las televisiones privadas de carácter generalista los requisitos de pluralidad, neutralidad informativa y proporcionalidad que la Junta Elect

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos