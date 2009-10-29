El Congreso aprobará el proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios
Una de las medidas de la ley plantea el desahucio en un plazo de 15 días para inquilinos que no cumplan el plazo de desalojo voluntario tras sentencia judicial.
FACUA.org
España-29/10/2009
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El Pleno del Congreso de los Diputados dará luz verde definitiva este jueves al proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios, que plantea el desahucio en un plazo «no superior a 15 días y sin u