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El Congreso aprueba la ley del juego que controlará las apuestas 'online'

La norma modificará el sistema de concesión de licencias, actuará sobre las conductas adictivas, controlará los concursos que se hacen en televisión y establecerá un nuevo sistema fiscal.

FACUA.org
España-13/04/2011
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El juego ha cambiado en España con la irrupción de las apuestas online y de los juegos por televisión. Ahora, una nueva ley modificará el sistema de concesión de licencias, actuará sobre las conductas adictivas, controlará los concursos qu

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