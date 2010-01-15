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El Consejo Audiovisual de Andalucía inició un total de 25 expedientes sancionadores durante 2009

En su mayoría las infracciones consistieron en la emisión de 'chats' de contactos sexuales y de películas o imágenes pornográficas.

FACUA.org
Andalucía-15/01/2010
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Durante el pasado año 2009 el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) inició un total de veinticinco expedientes sancionadores por infracciones tipificadas como «graves» o «muy graves» en la directiva europea de Televisión sin Fronteras y resolvió d

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