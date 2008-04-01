El consumo de gasóleo creció un 5,5% en 2007 mientras el de gasolina se redujo un 3,5%
En conjunto, el consumo de combustibles de automoción se elevó a 32,44 millones de toneladas.
FACUA.org
España-01/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El consumo de gasóleo de automoción alcanzó el pasado año 25,76 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 5,5% respecto a 2006, crecimiento que contrasta con la reducción del 3,5% experimentada por la demanda de gasolinas, que se situó en 6,68 m