El Corte Inglés se negaba a ejecutar la garantía: FACUA Cádiz logra que reparen a un socio una bici estática que se averió a los dos años
El servicio técnico alegó que la pantalla que se estropeó era una "pieza de desgaste" por lo que sólo tenía una garantía de un año, en contra de lo que marca la normativa, que la fija en tres para todos los productos nuevos.
Cádiz-09/09/2025
Tras la denuncia de FACUA Cádiz, El Corte Inglés ha asumido la reparación sin coste adicional a un usuario una bicicleta estática cuya pantalla se rompió a los dos años de haberla comprado. El servicio técnico de la marca, Salter, quería cobrarle 78 euros por el arreglo bajo el pretexto de que e