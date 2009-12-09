El Defensor del Pueblo concluye que los clips hipotecarios son un producto especulativo bancario
La institución inicia una investigación contra el Servicio de Reclamaciones del Banco de España por su "cambio de criterio" ante "reclamaciones análogas".
FACUA.org
España-09/12/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Defensor del Pueblo ha concluido que los llamados clips hipotecarios, vendidos por los bancos como seguros para proteger a los clientes de las futuras subidas de Euríbor, no ofrecen garantías a los usuarios y son un producto especulativo del que se han beneficiado las entidades f