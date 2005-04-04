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El Defensor del Pueblo concluye su investigación sobre los redondeos al alza en telefonía móvil apoyando los argumentos de FACUA

Tras analizar los informes de FACUA, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Enrique Múgica anuncia la conclusión de las investigaciones iniciadas en enero de 2004.

FACUA.org
España-04/04/2005
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El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, ha dirigido una carta al presidente de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, en la que le anuncia «la conclusión de las investigaciones iniciadas con ocasi&o

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