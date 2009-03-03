El director financiero de la filial estadounidense de Afinsa, imputado por estafa
La Fiscalía investiga el presunto desvío de dinero de los clientes a Estados Unidos mediante una red de sociedades proveedoras de sellos.
FACUA.org
España-03/03/2009
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al director financiero y miembro del comité de gestión de Escala Group -filial de Afinsa en Estados Unidos-, Larry Crawford, por presunta estafa a los clientes de la filatélica, según un auto di