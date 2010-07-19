El encargado de una agencia de viajes estafó a ochenta clientes en la venta de billetes de avión por más de 60.000 euros
Ha sido detenido tras comprobarse que cobraba a las víctimas sin realizar la reserva en las compañías aéreas.
FACUA.org
España-19/07/2010
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Agentes de la Policía Nacional han detenido al encargado de una agencia de viajes de Madrid como presunto autor de un fraude en la venta de billetes de avión, pues les cobraba por anticipado a las víctimas sin realizar la reserva posterior en las compañías a&eac