El Eurogrupo cree que la posible recesión en EE.UU. no arrastrará a la zona euro
Su presidente, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, pide no reaccionar de manera exagerada al hundimiento de las bolsas.
FACUA.org
Europa-21/01/2008
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Los ministros de Economía del Eurogrupo consideran que la posible recesión en Estados Unidos no arrastrará a la economía comunitaria porque los fundamentos económicos de la zona euro son «muy sólidos», lo que le permite afrontar en «mejores cond