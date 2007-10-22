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El ex presidente de Afinsa afirma que todos los empleados sabían lo que hacían

Juan Antonio Cano ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contestando sólo a las preguntas de su abogado.

FACUA.org
España-22/10/2007
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El ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todo el personal de la compañía tenía «pleno conocimiento» de las gestiones o actuaciones en las que intervenía.

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