El ex presidente de Afinsa afirma que todos los empleados sabían lo que hacían
Juan Antonio Cano ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contestando sólo a las preguntas de su abogado.
FACUA.org
España-22/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todo el personal de la compañía tenía «pleno conocimiento» de las gestiones o actuaciones en las que intervenía.