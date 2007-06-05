El éxtasis podría estar asociado con un declive de la memoria asociada al lenguaje
Según un estudio de la Universidad de Amterdam que publica la revista Archives of General Psychiatry.
FACUA.org
Internacional-05/06/2007
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El consumo de éxtasis, incluso en dosis bajas, podría estar asociado con un declive de la memoria asociada al lenguaje, según un estudio de la Universidad de Amsterdam (Holanda) que se publica en la revista Archives of General Psychiatry.
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