El FBI ha violado de forma generalizada sus propias normas al obtener datos de los ciudadanos
El número de abusos descubiertos es muy superior al que se había documentado en un informe previo del Departamento de Justicia estadounidense.
FACUA.org
América-14/06/2007
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Un informe interno revelado por el diario estadounidense The Washington Post pone de manifiesto que el FBI ha violado de forma generalizada sus propias normas en la obtención de grabaciones telefónicas, correos electrónicos y transacciones financieras de ciudadanos. La