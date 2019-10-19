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El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, dejará su Presidencia en marzo de 2020

La Junta Directiva de la asociación ha aprobado este sábado que su 4° Congreso tendrá lugar el próximo 28 de marzo.

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España-19/10/2019
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La Junta Directiva de FACUA-Consumidores en Acción ha aprobado este sábado que su 4° Congreso nacional tendrá lugar el 28 de marzo de 2020. En el acto, que se celebrará en Sevilla, será elegido su nuevo equipo de dirección, que actualmente está

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