El Gobierno acaba con el redondeo de Telefónica en las llamadas a móviles denunciado por FACUA en 2003
FACUA muestra su preocupación ante la eliminación de la franquicia de 160 segundos en las llamadas metropolitanas, ya que podría implicar una subida tarifaria encubierta de hasta el 93,4%.
FACUA.org
España-22/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción ante el anuncio del Ministerio de Economía y Hacienda de la eliminación del redondeo al alza que aplica Telefónica de España en la facturación de las llamadas a mó