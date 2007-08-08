El Gobierno afirma que los animales importados de Reino Unido no tienen síntomas de fiebre aftosa
Ninguna de las partidas de los 3.000 animales llegados a España en junio y julio presenta síntomas.
FACUA.org
España-08/08/2007
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El director general de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Escribano, afirmó hoy que ninguna de las partidas de los 3.000 animales procedentes del Reino Unido llegados a España en los meses de junio y julio presenta sínto