El Gobierno anuncia el fin de las prácticas de redondeo en telefonía denunciadas por FACUA
La Federación advierte que si el Ejecutivo aplica la normativa de telecomunicaciones, el futuro de las tarifas no pasa por las subidas con las que los operadores pretenden compensar la desaparición del redondeo, máxime teniendo en cuenta sus importantes márgenes de beneficio.
FACUA.org
España-19/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción por el anuncio realizado hoy por los ministerios de Sanidad y Consumo y Ciencia y Tecnología del fin de las prácticas del redondeo al alza en telefonía móvil, fija y por cable