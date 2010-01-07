El Gobierno argentino abre un expediente a Marsans por emitir cheques sin fondos
En los juzgados del país se han presentado además tres solicitudes de quiebra por parte de acreedores de la agencia de viajes.
FACUA.org
América-07/01/2010
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El Gobierno argentino ha abierto un expediente administrativo a la filial de la empresa española Marsans Viajes en este país. El motivo, por la emisión de cheques sin fondos y por la falta de pago de la nómina a sus empleados, según ha informado el director de G