El Gobierno avalará a la banca con 100.000 millones que no costarán nada a los ciudadanos "si todo sale bien"
Acuerda como medida "preventiva" la posibilidad de que Economía adquiera títulos de entidades para reforzar sus recursos propios.
FACUA.org
España-13/10/2008
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy que el Gobierno otorgará avales para las operaciones de financiación de la banca por un importe máximo de 100.000 millones de euros hasta finales de este año, en la l&iacu